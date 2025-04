Onde assistir ao documentário de Val Kilmer com seus últimos anos sem voz?

Ator Val Kilmer morreu aos 65 anos nesta semana. Documentário deu detalhes da sua carreira e mostrou ele já praticamente sem voz nos últimos anos de vida.

O que aconteceu

Filme documentário "Val" é uma produção Amazon e está disponível no Prime Video Brasil. O longa, dirigido por Ting Poo e Leo Scott, foi lançado em 2021.

Jack Kilmer, filho do ator, é responsável pela narração do documentário, já que o pai tem fala limitada. No trailer, Val surge já praticamente sem voz após o tratamento de câncer: "Eu tenho tentado enxergar o mundo como um pedaço da vida".