Jão diz que falou antes da hora sobre pausa: 'Não tem nada de profundo'

O cantor também disse que não estava cansado ou triste: "Pelo contrário. Estou com os olhos brilhantes, cheio de vontade de criar algo de valor, mas essa onipresença obrigatória dos artistas no nosso país me dá um pouco de ansiedade. E acho que posso me dar o direito de viver um pouco longe disso para criar coisas que são verdadeiras. É onde sinto que sou melhor".

Jão cita que, apesar de ter lançado quatro álbuns e feito a turnê dos sonhos, algumas áreas de sua vida ficaram de lado devido a sua "obsessão com a música": "Eu não vivi o luto das minhas avós, tratei meu corpo muito mal e vi meu relacionamento acontecer e desacontecer muitas vezes porque eu estava muito obcecado em me tornar alguém".