Andressa Urach revela diagnóstico de autismo do filho de 3 anos: 'Um baque'

Andressa Urach, 37, revelou que seu filho mais novo foi diagnosticado com autismo.

O que aconteceu

No Dia Mundial de Conscientização do Autismo, a ex-Fazenda se abriu nas redes sociais sobre o caso do filho Leon, 3. "Ele foi diagnosticado há alguns meses. A gente percebeu que ele tinha um atraso para andar e falar e ficamos muito preocupados", contou ela em um vídeo no Instagram.

Andressa reconheceu o esforço do pai do menino, Thiago Lopes, e a família dele nos cuidados com a criança. "Graças a Deus eu escolhi um bom pai para o meu filho, apesar dele ter tirado o bebê de mim, hoje eu entendo que, de certa forma, ele tem mais tempo para cuidar dele. Mas, como mãe, eu queria criar o meu filho", afirmou.