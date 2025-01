Perline: Silvia Abravanel registra nome de possível novo reality do SBT

Silvia Abravanel está com planos de trazer um novo reality show para o SBT. A informação foi revelada com exclusividade no Central Splash desta quinta-feira (2) por Gabriel Perline.

A emissora tem sofrido com diversas demissões após a morte de Silvio Santos, em agosto de 2024. Desde então, as filhas do apresentador fizeram cortes de funcionários, mandaram embora alguns apresentadores e contrataram novos nomes para a casa, como foi o caso de Datena e Pablo Marçal. "No SBT, a gente nunca sabe como as coisas vão fluir e para qual caminho elas vão", comentou Perline.

Segundo ele, Silvia registrou uma marca no Inpi (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). O título, "Casa dos Vilões", deve estrear na grade do SBT em formato de reality show.