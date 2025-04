Autora de 'Vale Tudo' foi a 1ª namorada do marido de Carolina Dieckmann

Tiago Worcman também estudou no mesmo colégio e namorou Manuela Dias bem antes de iniciar seu relacionamento com Dieckmann. A atriz já revelou que Tiago era seu "crush" na época do colégio. "Me lembro que ele era o menino que eu achava bonito na escola, o meu paquera, mas eu nunca tinha falado com ele. Era só o menino que eu achava bonito", escreveu em uma publicação no Instagram.

Em maio, eles celebram 18 anos de casamento. No ano passado, a atriz se declarou ao lembrar a data do casamento: "17 anos desse dia da primeira imagem: o meu sim, carregando o Zumba na barriga, de mãos dadas com o Davi... Você chorou tanto e eu entendo: deve ter sido bonito mesmo ver tanto amor junto caminhando e na sua direção. Fora aquele dia azul lindo —típico de maio— com flores laranjas enfeitando tudo e um punhado de amigos eleitos a dedo para estar ali."

Antes de Tiago, Dieckmann foi casada com o ator Marcos Frota, com quem se relacionou entre 1997 e 2004. Os dois são pais de Davi Frota.

Em 2023, Frota relembrou o término e elogiou a ex-mulher em entrevista a Splash. "Ela só me fez bem, em todos os sentidos. Ela está bem, feliz, casada [com o diretor Tiago Worcman]. É uma profissional incrível, uma atriz que respeita a profissão, que é querida pelo público, que tem um espaço consolidado pelo talento dela, personalidade, caráter. Nunca se ouviu falar nada da Carolina. Meu filho tem muito orgulho da mãe".