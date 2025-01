Justiça mantém preso ex-Masterchef suspeito de estuprar criança de 12 anos

Ex-participante teria abordado a vítima na frente de casa, por volta das 14h, do dia 31 de dezembro, ameaçando-a com uma arma. A garota foi levada para as imediações da Universidade Federal de Santa Catarina, segundo informou a NSC TV.

Após o crime, a menina foi abandonada próximo à residência. A vítima registrou queixa na delegacia, descrevendo o suspeito e o veículo. Um laudo pericial confirmou o estupro.

Polícia Militar de Santa Catarina, com base nessas informações, identificou Jason e o carro, prendendo-o na manhã de quarta-feira . A vítima teria reconhecido Jason pela barba, uma cicatriz na barriga e o veículo utilizado.