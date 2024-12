Influencer investigado por Tigrinho diz que concorrentes fizeram denúncias

Ruyter Poubel, o influenciador com 20 milhões de seguidores investigado na Operação Faketech, usou as redes sociais para se pronunciar sobre o caso.

O que aconteceu

Ele nega envolvimento em qualquer atividade ilegal. "O que é o jogo ilegal e o que é o jogo do tigrinho? O problema é divulgar o jogo do tigrinho dizendo que as pessoas vão fazer dinheiro. Nunca fiz isso, nunca vai ter prova disso porque não aconteceu", afirmou nos stories.

Ruyter diz que as denúncias anônimas "provavelmente" foram feitas por um concorrente. "Estou absolutamente tranquilo em afirmar que todos os fatos veiculados envolvendo meu nome e o de meus sócios não correspondem à realidade", declarou.