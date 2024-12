Ditadura e advertências por fake news: as polêmicas de Regina Duarte

Nesta semana, Regina Duarte entrou com um pedido para que a Justiça encerre um processo em que foi condenada por usar a imagem de Leila Diniz para defender a ditadura militar.

Essa não é a primeira polêmica da atriz

Veterana já recebeu advertências do Instagram por postar fake news. Em maio de 2024, quando o Rio Grande do Sul enfrentava enchentes históricas, ela compartilhou um vídeo dizendo que o presidente Lula (PT) recusou ajuda humanitária de Portugal — o que não aconteceu. No lugar da publicação, o Instagram exibiu um aviso: "Informação falsa checada por verificadores de fatos independentes".

Ela também compartilhou um vídeo falso sobre o cantor Nando Reis. O vídeo, que também recebeu o selo de "informação falsa" do Instagram, mostra Nando Reis sendo vaiado no Rock in Rio 2022 após declarar voto contrário a Jair Bolsonaro. Na verdade, o cantor nem sequer se apresentou naquela edição do Rock in Rio, e no vídeo em questão o público gritava "fora Bolsonaro" enquanto Nando Reis recebia no palco uma liderança indígena.