Regina Duarte é advertida após postar fake news sobre enchentes no RS

Ao repostar o vídeo, Regina Duarte disse não entender por que Lula "não aceita ajuda humanitária" para os gaúchos. "Será que ainda não caiu a ficha de que estamos vivendo uma guerra? E por que razões se recusa apoio real, material, de um país irmão na luta pela dignidade, pela sobrevivência durante uma batalha", completou a artista.

Regina Duarte já recebeu outras advertências do Instagram por seu histórico de publicações falsas. A plataforma, inclusive, já colocou um alerta para quem tenta seguir o perfil da atriz pelas reiteradas "informações falsas" replicadas por ela.

Regina Duarte postou notícia falsa sobre as enchentes no Rio Grande do Sul Imagem: Reprodução

Entenda por que é falso

Diferente do dito no vídeo publicado pela atriz, o governo Lula aceitou as doações enviadas por Portugal para o Rio Grande do Sul. O Palácio do Planalto informou que articulava junto com companhias aéreas e empresas de navegação o transporte de 200 toneladas de donativos arrecadadas por Portugal.