Filha de Juliano Cazarré teve intercorrência grave no hospital, diz mãe

Médicos acreditam que Guilhermina tenha sofrido uma bacteremia. A condição é caracterizada pela presença de bactérias no sangue.

A menina foi medicada. "Nunca tinha visto nem ouvido falar. Não foi nada simples para reverter o quadro. Agora está medicada e dormindo. Vamos torcer para os remédios fazerem efeito e ela acordar melhor".

Maria Guilhermina está internada desde quinta-feira (27). Ela teve uma série de infecções: princípio de pneumonia, parainfluenza e traqueíte.

Ela nasceu com uma condição rara no coração. A Anomalia de Ebstein é uma malformação em uma das válvulas do coração. No Instagram, Leticia Cazarré explicou que hoje a cardiopatia está sob controle, mas a menina desenvolveu outras doenças decorrentes da condição.