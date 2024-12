Rogério Flausino lamenta morte de Renato Tommaso: 'Obrigado por tudo'

Nossos mais profundos sentimentos pela triste e prematura partida do querido amigo e parceiro de caminhada Renato Tommaso. Grande musico e profissional gigante que esteve conosco nestes últimos 18 anos, fosse na estrada, nos estúdios ou nos palcos, se dedicando ao maximo, e vivendo com a gente lado a lado, momentos sempre muito especiais.

Publicação finaliza com a frase "Descalça em paz, Renatão. Nosso muito obrigado por tudo".

Notícia da morte de Renato Tommaso, aos 54 anos, foi divulgada pelas redes sociais do Jota Quest no domingo (29), e a causa da morte não foi informada. A banda também expressou tristeza, mencionando a dificuldade de realizar shows sem a presença do amigo.