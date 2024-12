Renato Tommaso, colaborador do Jota Quest, morre aos 54 anos

Renato Tommaso, roadie do Jota Quest, morreu aos 54 anos no domingo (29). A causa da morte não foi divulgada.

A notícia foi divulgada nas redes sociais da banda. "Não temos palavras para expressar toda a dor e tristeza que estamos sentindo agora. Difícil daqui pra frente fazer um show e não lembrar de você meu amigo!", diz a postagem.

Em nota enviada a Splash, a banda lamenta a morte do músico. "Estamos lidando com a profunda tristeza do falecimento de Renato Tommaso, nosso querido amigo e roadie do PJ, e não do PJ, baixista do Jota Quest, como alguns podem ter confundido. Renato foi uma pessoa incrível, um profissional exemplar e um parceiro incansável nos bastidores da música. Ele deixa um legado de amizade, dedicação e muito carinho por todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo."