Maraisa manda indireta e diz querer distância de 'sanguessugas' em 2025

Maraisa publicou uma indireta e disse que quer distância de "sanguessugas" no ano que vem.

[No próximo ano], no tempo que eu não for depositar em gente que me acrescenta, que faz eu me sentir a melhor pessoa do mundo, vou ficar em casa assistindo uma série, dormindo, treinando, estudando, cuidando de mim, do meu trabalho, de gente educada, que respeita o próximo, o espaço do outro, [vou] sair fora de sanguessuga e focar no que me acrescenta! Maraisa

A cantora desabafou sobre a atenção que deu no último ano a pessoas desrespeitosas e que fazem mal. "Para o próximo ano, só leveza. É sobre cortar coisas que te fazem mal, é sobre não insistir em querer ter um bom relacionamento com pessoas que não me respeitam, é sobre não dar valor pra quem finge que te dá valor, para não correr o risco de ser enganado, de se decepcionar."