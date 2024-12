Campeã do BBB 4, Cida critica Globo por ter sido excluída de Bodas de Prata

Cida, campeã do BBB 4, disse que achou "absurdo" não ter sido convidada para a chamada do especial de Bodas de Prata do BBB 25.

Eu realmente não fui chamada, me deixaram de fora, e eu acho um absurdo isso também. Eu fui a primeira mulher a vencer o programa e me deixaram de fora. Cida

O que aconteceu

A ex-sister disse estar "decepcionada" com a decisão da Globo de não convidá-la. "Eu acho que deviam colocar os 25 vencedores na chamada do Big Brother, então erraram um pouquinho aí, mas eles fazem o que eles querem."