Biancardi fala sobre gravidez e revela planos de ter mais filhos com Neymar

Bebê é uma menina e casal planeja ter mais um filho. "Estamos muito felizes. É outra menininha. Que loucura! Ela e a Mavie vão brincar juntas, crescer juntas. Igual eu e minha irmã. Depois vamos querer mais um juntos. Queremos ter três. Já tenho que avisar aqui para ver se o pessoal da internet libera ou não."

Boatos da nova gravidez de Biancardi começaram a surgir em novembro. O casal havia dito para amigos próximos no aniversário de 1 ano da filha Mavie que tinham a intenção de aumentar a família.

Anúncio ocorreu no Natal. A influenciadora digital comunicou a chegada da segunda filha por um vídeo com o atacante, a filha Mavie e Davi Luca — primeiro filho do jogador com Carol Dantas.