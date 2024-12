Ex-BBBs Bruna Griphao, Larissa Santos e Jade Picon curtem o pré-Réveillon

As ex-BBBs Bruna Griphao, Larissa Santos e Jade Picon escolheram a praia para passar os últimos dias de 2024.

Bruna Griphao, 25, já está aproveitando as festas de esquenta para o Ano-Novo. Nesta sexta-feira (27), ela compartilhou fotos do look que usou para o primeiro dia do Réveillon Amoré, em Maracaípe, praia que fica no município de Ipojuca, em Pernambuco. "Dia 1", escreveu a atriz e ex-BBB na legenda da publicação.

Para o primeiro dia, Bruna apostou em um top preto brilhoso e com transparência e um minishort que deixou a marquinha de biquíni à mostra. Na foto de lado, também dá para notar a tatuagem escrito a frase "made in Rio" (feita no Rio, em português) que ela tem no bumbum.