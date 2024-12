'All I want for Christmas' sul-coreano, 'The First Snow' é hit natalino

Lançado depois do debut do grupo (XOXO), que já fez sucesso logo de cara, 'Miracles in December' seguiu a linha de lançamentos de inverno que muitas empresas fazem, principalmente a SM. Com versões em coreano e chinesa, já que o grupo ainda tinha sua 'china line'. O disco ficou no topo do Gaon Internacional.

Conhecido por ser um grupo repleto de grandes vocalistas, o disco, que mistura baladas pop com outras r&b, mostra o talento de todos os integrantes que se dividem em subunits nas cinco canções.

Depois de dez anos de lançamento, em 2023, 'The First Snow', produzida por Kenzie, figura onipresente em diversas produções de grupos da SM, se tornou um símbolo do Natal no K-pop e esse ano está lá novamente, no top 10 do MelOn, principal chart do país. Descongelou, igual Mariah.

Imagem: Big Hit/Divulgação

Covers natalinos são tradição

É bastante comum nessa época de festas de fim de ano, os artistas lançarem discos e singles especiais de Natal. No k-pop, os fãs recebem 'presentes' em forma de covers de músicas famosas natalinas que acabam se tornando grandes sucessos dentro e fora dos fandoms. Recentemente tivemos o relançamento do clássico 'White Christmas' do Bing Crosby, em parceria com Kim Taehyung, o V de BTS. Nayeon do Twice, já cantou 'Santa Tell Me' da Ariana Grande, aespa fez sua versão de 'Jingle Bell Rock'. É uma tradição aguardada todo ano pelos fãs.

Imagem: SBS/Divulgação

Especiais de fim de ano: os Gayos

O fim do ano também é marcado por dois grandes eventos na televisão sul-coreana: os Gayos e o KBS Song Festival. A emissora SBS faz o Gayo Daejeon, no dia do Natal, na Arena de Incheon, repleto de artistas famosos e esse ano terá G-Dragon que volta depois de 8 anos ao evento, além do comeback das 2NE1 comemorando 15 anos de carreira. Já a emissora MBC, passa o 'show da virada' do k-pop, o Gayo Daejejeon, dia 31 de dezembro. 32 artistas vão participar da edição desse ano, que sempre tem diversas colaborações entre grupos, muito aguardadas por fãs.