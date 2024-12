Além de Tieta, quais novelas dos anos 1980 poderiam ser reprisadas na Globo

Helena (Lilian Lemmertz) e Plinio Miranda (Fernando Torres) em 'Baila Comigo' Imagem: Divulgação/Globo

A Gata Comeu (1985)

Já reprisada duas vezes com sucesso no Vale a Pena Ver de Novo, a novela de Ivani Ribeiro é bem popular e lembrada até hoje. O único problema seria as bofetadas que os protagonistas, vividos por Christiane Torloni e Nuno Leal Maia trocam, mas nada que uma boa edição não possa dar um jeito.

Jô Penteado (Christiane Torloni) em 'A Gata Comeu' Imagem: Divulgação/Globo

Roque Santeiro (1985)

Um dos grandes clássicos da teledramaturgia brasileira, "Roque Santeiro" está eternamente no memória popular por causa de seus personagens marcantes, como Sinhozinho Malta (Lima Duarte) e Viúva Porcina (Regina Duarte). Além disso, é uma trama que também teve o autor Aguinaldo Silva envolvido em seu roteiro, assim como "Tieta", e até algumas similaridades entre as obras, já que são duas tramas com fundo político passadas em pequenas cidades onde um morador dado como morto retorna bem vivo.