Fátima entrega piloto de novo programa na Globo: 'Não tá mais na minha mão'

Não posso adiantar nada pra não quebrar a expectativa, mas o programa não foge a nada do atual. O que eu vivi no Encontro tinha um pouco de Jornal Nacional e de Fantástico; o que eu vivi no The Voice tinha um pouco de Encontro. Acho que as coisas se conversam. Tô tentando aproveitar o que eu acho que tenho de melhor potencial.

"Sou realizada, mas quero novas coisas"

Fátima Bernardes é dona de currículo de ouro na TV e marcou história com trabalhos no jornalismo e no entretenimento da Globo. Entretanto, engana-se quem pensa que ela se dá por satisfeita e não vislumbra novos desafios.

Sou 100% realizada, mas não significa que eu não queira novas coisas dentro de tudo que eu já experimentei. Eu tô sempre querendo mais alguma coisa. Acho que quando a gente para de desejar alguma coisa, a vida perde muito do sentido, né? Então eu quero mais de tudo.

Apresentadora detalha que ida ao entretenimento lhe trouxe o aprendizado de se "posicionar" para dialogar com o público. "No entretenimento é muito importante você se posicionar, você deixar uma emoção transparecer. No jornalismo, por mais que eu também me emocionasse, você é mais contido, você é mais neutro. A notícia tem um papel muito importante. No entretenimento, a sua personalidade é importante também naquele conteúdo para que as pessoas queiram te ver naquele horário."