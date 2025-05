Saory Cardoso desabafa ao apoiar ex de Nakamura: 'Não tem que suportar'

Guilherme e Saory participaram do reality show De Férias com o Ex (MTV). Recentemente, a influenciadora também expôs nas redes sociais o motivo de seu término com o ator Marcello Novaes.

Após certa de três anos juntos, Marcello Novaes confirmou o término em uma entrevista. No entanto, em seu perfil do Instagram, Saory Cardoso apontou que o fim foi motivado pela escolha dela em colocar preenchimento em seus glúteos.