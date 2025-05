Gracyanne Barbosa admite que deseja reatar com Belo: 'Nosso amor é grande'

Gracyanne Barbosa, 40, confessou que ainda deseja reatar seu casamento com Belo, 50.

O que aconteceu

Sabendo que o cantor vive um novo relacionamento com a modelo Rayane Figliuzzi, a musa fitness tentou fugir do assunto ao ser questionada por Léo Dias, no Fofocalizando (SBT), se deseja reatar com o cantor. "Eu não vou mentir, mas eu não posso falar porque ele está em outro relacionamento. Mas se você me perguntar se eu amo o Belo...", desviou Gracyanne.

Ao ser questionada novamente se tem o desejo de reatar seu casamento, a influenciadora foi direta: "Eu quero", disparou.