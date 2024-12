Grelo tirou cavalo Caramelo: saiba como foi o amigo secreto do Fantástico

O Fantástico promoveu a edição de 2024 da tradicional brincadeira do amigo secreto. Realizado desde 1995, a gincana de presentear celebridades após sorteio contou com participações de famosos, atletas de futebol, cantores e até a ministra Carmen Lúcia.

Como foi o Amigo secreto do Fantástico?

Quem participou do amigo secreto? Eliana, Grelo, Chay Suede, Xande de Pilares, Liniker, Maisa Silva, Thullio Milionário, Juan Paiva, Lauana Prado, Patrícia Martins (do meme "Que Xou da Xuxa é esse?), Beatriz Reis, Bia Souza, Cavalo Caramelo (resgatado na enchente no Rio Grande do Sul), Luiz Henrique, Gabrielzinho, Gabi Portilho, Carmen Lúcia e Davi Geovane (garoto que foi salvo por motociclista).

Chay Suede ganhou presente de Patrícia Martins. A dona do meme "Que Xou da Xuxa é Esse?" presentou o ator com um moletom com os nomes de seus três filhos.