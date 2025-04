'Jeito pra dar a roda'? Famosos chocaram Laura Muller com dúvidas de sexo

Laura não conseguiu esconder o choque e apenas riu da afirmação da cantora. No entanto, ela garantiu se tratar de um super mito e que esperma é para se deixar dentro da camisinha.

Wanessa espantou o público com a história de esperma no cabelo Imagem: Reprodução/Youtube

Sexo antes do jogo pode?

Laura não é vítima apenas de curiosidades aleatórias sobre sexo. Em 2015, Luis Fabiano, na época atleta do São Paulo, tinha uma dúvida que envolvia diretamente sua carreira e quis saber da especialista se "sexo antes do jogo atrapalha?".

Ela respondeu que depende do tipo de sexo praticado: "Dá pra fazer, sim, depende aí de como a pessoa se sente, de como é a intensidade desse sexo. Se for ali num maior tempão, 1 hora transando, aí pode ser complicado, mas se for uma coisa mais rápida, de troca do casal, aí pode ser uma coisa mais bacana e dar mais energia."