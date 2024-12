Viih Tube e Eliezer detalham susto com doença do filho: 'Era muito sangue'

Viih Tube postou foto com Ravi no colo Imagem: Reprodução

Ravi foi internado para realização de novos exames e teve o diagnóstico de enterocolite. A inflamação acontece nos intestinos grosso e delgado e causa dor de barriga, abdômen distendido, vômitos, perda e apetite e febre, mas o filho de Viih Tube e Eliezer não apresentava nenhum dos sintomas.

Nenhum sintoma. Era só o sangue nas fraldas.

Viih Tube

Filho dos ex-BBB´s teve acompanhamento médico de uma equipe de especialista pelo risco de alguma perfuração. Ele ficou dez dias em jejum, até com amamentação suspensa, e a suspeita médica é de uma enterocolite provocada por alergia alimentar.

Pra saber se é alergia a leite de vaca, você tem que fazer um teste oral, teste com as proteínas do leite, com a proteína do ovo. Eu também comi muito ovo quando estava amamentando. Qual é o quadro dele? A gente vai descobrir só quando ele tiver 18 meses pra poder fazer testes. Viih Tube

Ravi ganhou alta médica há uma semana e está em casa se alimentando por meio de fórmula como meio de recuperação de uma anemia. "No início, eu fiquei bem mal quando soube que não ia amamentar, fiquei triste, mas foram 15 dias que amamentei e foi mágico. Tá ótimo, isso é o menor dos problemas. Estamos em casa", celebra Viih Tube. "É como se tivesse tirado um guindaste das nossas costas", desabafa Eliezer.