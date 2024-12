Quem é Marina Caixeta, repórter da Record que correu atrás de ladrão em SP?

Marina Caixeta, 32, teve o celular furtado, no último sábado (21), em São Paulo, enquanto esperava entrada ao vivo no jornalístico Fala Brasil (Record). A repórter viralizou nas redes sociais por ter corrido atrás do bandido aos gritos na tentativa de recuperar o aparelho — que foi encontrado abandonado horas depois.

Quem é Marina Caixeta?

Marina Caixeta é natural de Patrocínio (MG). A cidade é próximo de Patos de Minas e fica a 412 km da capital mineira Belo Horizonte.