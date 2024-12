Shakira fala sobre Chris Martin após separação de Piqué: 'Cuidou de mim'

Shakira, 47, contou com uma ajuda inesperada para superar a separação do ex-jogador Gerard Piqué: Chris Martin, o vocalista do Coldplay. À Rolling Stone americana, a colombiana disse que o amigo a apoiou quando ela estava "de coração partido" e enviava mensagens diariamente para saber se ela estava bem.

A cantora anunciou o fim do casamento em junho de 2022, após 11 anos de relação. O término aconteceu em meio a boatos de infidelidade do ex-atleta com Clara Chía, que trabalhava com ele e hoje é noiva de Piqué. Juntos, o ex-casal teve dois filhos, Milan e Sasha.