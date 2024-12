Lucas Selfie rebate Larissa após desabafo por áudio exposto: 'Chatice'

O apresentador, então, detalhou como teria sido a conversa com Larissa. "Ela me mandou esse recado. Eu não sou pombo-correio. Se ela me mandou, na minha cabeça, isso era pauta. Ela mandou a mensagem: 'Fala para o Sacha que eu quero conversar com ele no hotel'. Eu falei: 'Vou mostrar. Manda um áudio'".

Selfie continuou defendendo seu ponto de vista. "Larissa viveu os dois maiores reality shows do Brasil, foi uma pessoa que conseguiu fazer a trajetória dela no Big Brother virar outra coisa. É muito esperta, muito ligeira, trabalha muito bem, carismática. Eu acho ela muito boa. Fico até com um pouco de pena de ela ser levada tão a sério nessa história de A Fazenda. Mas quando ela manda o áudio, eu, ao vivo, na Cabine. Falei: 'Pô, ela está mandando áudio, vou registrar, porque isso é conteúdo'. Mostrei o áudio. Todo mundo riu, ele [Sacha]: 'Ah, legal, vamos conversar'. E acabou".

Ele apontou, porém, que páginas de fofoca publicaram apenas um trecho do áudio, mas que isso está fora de seu alcance. "Muita gente não sabia que a live tinha sido gravada na última quinta-feira. Então, no último Selfie Service, eu falei: 'Hoje tem a live, tem muita coisa', e fui dando spoilers para pessoas terem vontade de assistir. E ainda falei: 'Teve papo entre Sacha e Larissa, ela mandou um áudio e vocês vão descobrir o que ele falou'. Foi tudo muito leve, em nenhum momento ele tirou onda da cara dela. E aí eu mostrei o áudio e as páginas pegaram".

O apresentador frisou que esse tipo de acontecimento é esperado. "Eu não culpo as páginas, porque a gente sabe como funciona. Todo mundo marmanjo, com mais de 30 anos na cara, trabalha com internet e sabe como funciona. Não dá para cobrar 'as páginas não pegaram o começo em que eu falei...'. É isso, é assim que funciona. Ela sabe, eu sei, todo mundo sabe. Pegaram esse trecho que parece que eu mostrei o áudio só no Selfie Service - e não, era spoiler da live. E aí, a partir disso, começou um hate na menina gigante. E acho que ela não esperava esse hate desproporcional e deu um desespero".

Foi então que Selfie teria recebido uma nova mensagem de Larissa, segundo ele. "Ela me mandou uma mensagem chateada, e eu falei: 'Pô, desculpa, não sabia que ia tomar essa proporção'. Só que, desculpa, gente, eu fiz a Cabine com ela, a gente falou desse assunto. Depois ela até falou que todas as plaquinhas eram relacionadas aos vídeos que eu mostrei da primeira semana e que não era assim".

Ele afirmou que, se a ex-peoa não quisesse exposição, poderia ter conversado a sós com Sacha. "Se você tem algo para falar para o cara, você já sabe que vai todo mundo para o hotel, você vai mandar mensagem para o apresentador da Cabine, ligar ao vivo para ele passar um recado?(...) Se você liga [durante o programa], você sabe que isso vai ser um conteúdo. Ainda falei: 'Vou mostrar'. Então não estou entendendo qual a gravidade desse assunto. Fica muito difícil assimilar como uma pessoa que é tão malandra, que vive disso, que fez uma construção brilhante na saída do Big Brother, que foi uma pessoa muito boa na Fazenda, está nessa de levar tão a sério, de ligar tanto para a opinião dos outros".