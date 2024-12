Sacha Bali sobre ataques durante A Fazenda 16: 'Me deram o prêmio'

Sacha completou. "Me deram o prêmio. O mérito que eu tive foi de ter tido controle emocional, fé, autoconfiança e me defendido muito na argumentação e não no erro deles. Meu mérito foi esse mas o mérito maior de quem me deu esse prêmio foi do grupo rival."

O ator venceu a temporada com 50,93% dos votos. Seu rival, Sidney Sampaio, ficou em segundo lugar. Yuri e Gui completaram o terceiro e o quarto lugar, respectivamente.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: o que você achou da vitória de Sacha? Gostei, ele mereceu! Reprodução/PlayPlus Não gostei, preferia Gui ou Yuri Reprodução/PlayPlus Não gostei, preferia o Sidney Reprodução/Playplus Tanto faz, não gostava de nenhum da final Reprodução/Playplus

