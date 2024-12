Fernanda Lima faz tour por sala de apartamento: 'Comprei esse sofá usado'

Na sequência, revela árvore de Natal comprada e montada após pedido da filha Maria. "Foi ideia do meu amor, a Maria, engraçado como a criança desperta a nossa criança também. Talvez, se não tivesse criança em casa, não me atentaria em fazer a árvore porque a gente não passa Natal em São Paulo. Mas ela insistiu tanto, que foi comprar com o pai. Bem singela e simbólica".

Atualmente, Fernanda e Rodrigo Hilbert se dividem entre Lisboa, em Portugal, e São Paulo, aqui no Brasil. Além de Maria, 4, o casal é pai dos gêmeos João e Francisco Hilbert, 16.