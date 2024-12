Cruzeiro ou cruz-credo? O que você vai encarar numa viagem em navio musical

Se a ideia faz sua cabeça, Splash selecionou algumas dicas e impressões dos repórteres que viajaram nesse tipo de navio. Evite assim surpresas desagradáveis para aproveitar melhor a viagem.

Será que enjoa?

Os navios temáticos podem expor a tripulação a uma verdadeira 'maratona' do artista que dá nome ao cruzeiro. "Além dos shows e participações especiais todos os dias, as músicas tocam o dia inteiro nos corredores do navio e nos restaurantes. Foi assim no cruzeiro da Maiara & Maraisa", conta a repórter Luiza Stevanato.

A repórter de Splash Luiza Stevanatto, que conta o que viveu em um navio musical Imagem: Arquivo Pessoal

No entanto, dificilmente um fã enjoa da atenção e carinho do ídolo, não é mesmo? Maiara & Maraisa promoveram encontros com a tripulação e passaram horas conversando e tirando fotos com os tietes, por exemplo. Mas atenção ao detalhe que Stevanato revela: "Fora das áreas 'VIPs', esses encontros podem ser bem difíceis em navios gigantes."

Além da chance de enjoar da música do artista, a viagem em alto-mar pode ser incômoda para quem não está acostumado.