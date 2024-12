Novo 'Tropa de Elite'? Globo e Disney rodam filme em 'Faixa de Gaza' no Rio

Noronha é muito intenso. É muito racional, mas quando as coisas saem do controle, ele fica irracional. Ele tem a equipe de elite mais operacional do Rio na mão, então, nada pode sair do controle dele... Noronha e Abdias são muito diferentes. Querem chegar no mesmo resultado, mas por caminhos diferentes. Eles precisam se unir. Dilsinho Oliveira

Abdias é um personagem muito humano, é um ativista, um negro retinto periférico nascido em comunidade. É um cara que tem personalidade, que quer mudar as coisas. coisas, Ter um Abdias no dia a dia é muito importante... Existem muitos Abdias na polícia civil. Oportunidade de homenagear o ativista Abdias do Nascimento, mas também Benjamin de Oliveira (1870-1954), o primeiro palhaço negro do Brasil. O personagem presta serviço comunitário no hospital do INCA para as crianças com câncer. Cenas emocionantes. William Nascimento

Os dois fizeram um treinamento intenso para filmar cenas de ação como a que um helicóptero é derrubado durante conflito. "Tive uma preparação com personal, ganhei 13 kg, fiquei mais forte para pegar condicionamento físico e tive preparação para entender a conduta de patrulha, tive aulas dentro da CORE, como eles andam, como eles reagem, como eles atiram".

Dilsinho é ex-policial e acredita que os espectadores vão fazer uma constatação quando o filme for divulgado. "O povo carioca vai ver na telona o que vive diariamente. Para o restante do Brasil, a gente vai poder mostrar com riqueza de detalhes o que acontece aqui dentro. É uma guerra diária. Vamos ver muitas armas no filme, mas ele fala sobre pessoas, há uma questão racial que muitas pessoas não enxergam".