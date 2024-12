Nana Caymmi faz traqueostomia e segue sem previsão de alta no Rio

No dia 26 de julho, a cantora já havia dado entrada no mesmo hospital com um quadro de arritmia cardíaca. Dias depois da internação, ela passou por um implante de marcapasso.

Nana é filha do também cantor Dorival Caymmi, que morreu em 2008 aos 94 anos. Ela segue os passos do pai na música desde os anos 1960.

Em 2015, Nana passou por uma cirurgia no estômago. Na época, ela tinha sido diagnosticada com uma úlcera.

O último trabalho lançado por Nana foi o álbum "Nana, Tom, Vinícius", em 2020. Nele, a cantora regravou canções de Tom Jobim e Vinícius de Moraes.