MC Cabelinho intriga fãs com fotos de beijo: 'Assumiu uma loira'

Fãs do cantor especularam sobre o post nas redes sociais. "Cabelinho assumiu uma loira do nada, mané", comentou um perfil no X. "Cabelinho assumiu uma loira pela primeira vez e não sou eu, que tristeza é essa", disse outra fã. "Ala o MC Cabelinho assumindo uma branca loira".

Nos últimos meses, surgiram rumores de um affair entre Cabelinho e a ginasta Flávia Saraiva. Os dois fizeram uma série de aparições juntos. No entanto, a equipe da atleta confirmou em outubro que os dois eram apenas amigos.

O último relacionamento do MC foi com a rapper Slipmami. Eles trocaram beijos ao vivo, até usaram colares com pingentes dos rostos um do outro. Mas o affair também chegou ao fim neste ano.

Antes disso, Cabelinho era noivo da atriz Bella Campos. O noivado chegou ao fim em agosto do ano passado, após a artista acusar o músico de traição em um post no Instagram.