De invasora à convidada de Virginia, influenciadora teve vida transformada

Com um cartaz e um sonho, Mari Menezes conseguiu mobilizar a internet e foi colocada para dentro da festa por uma porta lateral. Na época, com apenas 16 anos, a influenciadora que começava a despontar na internet aproveitou para tietar Virginia, Zé Felipe e outros famosos.

Três anos depois, Mari esteve entre uma das convidadas da festa de 50 milhões de seguidores da influenciadora. "O mundo dá muitas voltas! E, assim, não é por nada não, mas eu me sinto um pouco amiga [da Virgínia]", afirmou para Splash. "É o que eu falo para todo mundo, sonhar nunca é demais. Olha onde eu estou! Eu era muito fã, ainda sou, e me sinto lisonjeada de poder fazer parte como convidada".

Seguindo os passos de Virginia, Mari Menezes mostra todos os detalhes de sua rotina nas redes sociais, sempre de forma bem-humorada. E, assim como a influenciadora, a jovem também dá os créditos de seu sucesso à Deus. "Não tem outra coisa para falar, é Deus na minha vida. E muita dedicação. Todos os dias eu estou ali, mas é porque eu amo mesmo", disse.

Mais do que sair de penetra para convidada, Mari também teve uma transformação em sua vida financeira. Para ela, sua maior realização foi quitar sua casa com apenas 19 anos. "Eu pensava muito como eu ia juntar esse dinheiro sem ter um real no bolso. E eu consegui! Hoje eu moro em Alphaville, em São Paulo, consegui dar uma vida muito boa para meus pais e era essa minha meta de vida, que eu achava que eu ia conseguir só daqui muitos anos", afirmou.