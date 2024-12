Suspeitos na morte de Liam Payne, dois homem se recusam a falar

Suspeitos de contribuírem para a morte de Liam Payne, dois homens se recusaram a falar durante o interrogatório.

O que aconteceu

Braian Nahuel Paiz, o suposto traficante, e Ezequiel David Pereyra, o ex-funcionário do hotel CasaSur, que teria fornecido as drogas para Payne, foram interrogados pela juíza Laura Bruniard. Ambos teriam usado o direito de 'permanecer em silêncio', de acordo com o Metro britânico.

Em outra ocasião, em entrevista para TV argentina, Braian disse que teve um encontro com Liam Payne no hotel de Buenos Aires. O rapaz ainda revelou que ele consumiu maconha, enquanto o ex-músico usou cocaína. No entanto, em conversa com outro veículo, ele negou que teria levado drogas.