Irmã de Paloma Duarte e briga com Marlene: quem é Aretha, filha de Vanusa

Aretha iniciou a carreira artística na década de 1980, participando de diversos especiais infantis da Globo e trilhas sonoras de discos infantis. Em 1984, Aretha lançou seu primeiro LP, intitulado "Aretha", que incluiu canções como "Anilina e Parafina", "Pedacinho de amor" e "Leãozinho".

Na fase adulta, ela começou a se apresentar em bares e casas de show no Rio de Janeiro e São Paulo, colaborando com diversos músicos. Em 2006, já usando o nome artístico de Aretha Marcos, lançou o CD e DVD "Aretha Marcos ao vivo - Homenagem aos 60 anos de Antônio Marcos", em tributo ao pai, com regravações de sucessos dele.

Artista pediu dinheiro na internet para financiar uma casa própria, em 2020. Ela fez uma vaquinha virtual com objetivo de arrecadar R$ 150 mil, mas só conseguiu R$ 5 mil. No vídeo que publicou para pedir ajuda para comprar a residência, ela explicou as razões.

Estou fazendo uma campanha para comprar minha casa própria. Quem puder me ajudar depositando um pouquinho na minha conta, agradeço muito. Me ajuda a realizar o meu sonho.

Aretha Marcos já havia pedido dinheiro para comprar uma casa em 2020 Imagem: Reprodução/Instagram

À época, a cantora vivia de aluguel, sozinha e isolada em uma casa simples. Segundo o jornal Extra, o imóvel ficava localizado dentro de uma fazenda de propriedade dos pais da atriz Helena Ranaldi, em Piracicaba, no interior de São Paulo.