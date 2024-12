Filha de Vanusa e irmã de Palomma Duarte revela trabalho em restaurante

Aretha Marcos, 50, revelou que está trabalhando em um restaurante no interior de São Paulo.

O que aconteceu

Aretha é filha dos cantores Vanusa e Antonio Marcos. Ela é irmã da atriz Palomma Duarte por parte de pai.

Nas redes sociais, Aretha contou sobre seu trabalho no restaurante. "Servindo, lavando louça, fazendo faxina. Trabalho digno, que eu consegui através do meu sacrifício, do meu esforço e do meu merecimento", disse ela em um vídeo.