A Fazenda: Record não exibir lavação de roupa suja é escândalo, diz Chico

É um escândalo a Record não exibir ao vivo a 'Lavação de Roupa Suja' do reality A Fazenda no PlayPlus, opinou o colunista Chico Barney no Central Splash desta terça-feira (17).

Eu queria já deixar registrado. Ano passado eu falei isso, ano retrasado eu falei isso. A gente precisa se manifestar aqui. É um escândalo mundial a Record não exibir esse negócio ao vivo no PlayPlus.

Chico Barney



Depois da eliminação de Gilsão de "A Fazenda (16)", os participantes restantes do reality fizeram a 'Lavação de Roupa Suja' com quem já foi eliminado do programa na noite de segunda-feira (16).

No entanto, o momento não foi exibido ao vivo pela Record no PlayPlus. Alguns detalhes da dinâmica só foram conhecidos pelo público após os próprios ex-participantes contarem nas redes sociais.