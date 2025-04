Novela perdida do autor de 'Pantanal' e 'Renascer' chega ao Globoplay

Ambientada em 1947, a trama começa com o retorno de Pedro Lemos (Herval Rossano) à fictícia cidade de Laranjais. Ele saiu do local havia 28 anos, deixando a noiva, Madalena (Aracy Cardoso).

Pedro (Herval Rossano) em 'À Sombra dos Laranjais' Imagem: Divulgação/Globo

Pedro se tornara um advogado criminalista bem-sucedido, reconhecido em todo o país. Mas as confusões na vida afetiva o obrigam a deixar o Rio de Janeiro. Viúvo e com um filho, o advogado reencontra a antiga noiva ainda apaixonada.

Madalena, que acompanhava de longe o sucesso do ex, sempre à sua espera, acredita que Pedro esteja voltando para cumprir a antiga promessa de casamento. E, alheia às diferenças políticas entre as famílias, mobiliza toda a cidade para organizar a festa de noivado. A história de amor entre os dois — com seus encontros e desencontros — é o fio condutor de toda a novela.

Circo de verdade e uma jovem Lídia Brondi

Uma das curiosidades da produção de "À Sombra dos Laranjais" é que um circo de verdade foi usado para as gravações. O circo mambembe foi montado no bairro carioca de Santa Teresa e na estação ferroviária de Itacuruçá.