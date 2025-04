Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 12 a 26/4

Raquel e Ivan fazem as pazes. Renato aparta uma briga entre Marco Aurélio e Tiago. Fernanda se aproxima de André. Maria de Fátima não gosta das críticas de Solange às suas postagens de vídeo. Ivan afirma a Luciano que provará que a TCA pode entrar em colapso se continuar com a política atual. Tiago escuta Marco Aurélio dizer que Helena colocou sua vida em risco quando incendiou a casa. Tiago perdoa Helena. Daniela comenta com André sobre sua desconfiança de Gilda. Marco Aurélio decide usar Rubinho como testa-de-ferro em uma transação ilegal.

Quinta-feira, 17 de abril

Rubinho conta a Raquel sobre a apresentação que vai fazer em Paraty. Marco Aurélio pede desculpas a Tiago. Interessado em fazer contato com Marco Aurélio, Ivan tenta convencer Raquel a aceitar o convite de Laís e Cecília para ir a Paraty. Maria de Fátima consegue ficar hospedada no quarto de hotel das secretárias da Tomorrow. Renato presenteia Rubinho com uma nova mala, igual à de Marco Aurélio. Marco Aurélio combina com Freitas como irão camuflar os dólares na mala. Tiago flagra a mala de dólares de Marco Aurélio e alerta o pai que ele fará remessa ilegal de divisas. Maria de Fátima se depara com César na piscina do hotel de Paraty.

Sexta-feira, 18 de abril

Maria de Fátima se diverte quando César lhe pede para não atrapalhar seu trabalho. Tiago e Vera demonstram interesse um pelo outro. Solange gosta do jeito de Rubinho. Laís e Cecília se oferecem para mostrar Paraty a Raquel e Ivan. Raquel se incomoda ao ver o interesse do namorado apenas para conhecer Marco Aurélio. Marco Aurélio é pouco delicado ao ser apresentado a Rubinho por Renato. Eugênio convence Helena a ir a um coquetel com um amigo. Vera e Tiago se encontram. Maria de Fátima garante a César que se casará com Afonso Roitman. Maria de Fátima fica atordoada quando Afonso lhe apresenta o pianista Rubinho.

Sábado, 19 de abril