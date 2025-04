Após reencontrar amigo do passado, Renato descobre segredo em 'Vale Tudo'

No capítulo de segunda-feira (14), da novela "Vale Tudo" (Globo), Maria de Fátima mente para Solange sobre a condição financeira da mãe.

Rubinho inventa para Renato que mora em Nova Iorque. Renato se envolve em um acidente com Jarbas. Bartolomeu compartilha com Eunice seu medo de ser demitido do jornal. Maria de Fátima forja uma situação para atrair Afonso, e Solange vê.

Lucimar desconfia de Gilda sobre o roubo dos sanduíches. Consuêlo deixa Ivan furioso ao contar que Marco Aurélio se apossou de sua ideia para a empresa. Renato convida Rubinho para tocar no evento de Paraty. Otávio elogia a comida de Raquel para Poliana.