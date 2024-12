Gaby Amarantos diz que vive momento de ouro: 'Plena, solteira e premiada'

Gaby Amarantos, 46, está livre, leve e feliz da vida com as conquistas na vida profissional e pessoal. Dona de carreira premiada com Grammy Latino, a cantora teve sua obra musical reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do estado do Pará. Já na intimidade, a artista diz estar realizada pela chance dar atenção aos cuidados do corpo e da alma.

Estou em um momento muito pleno da minha vida. Estou solteira, e essa solteirice me trouxe um momento de autoconhecimento, um momento de poder cuidar de mim... Minha obra acabou de ser reconhecida como patrimônio cultural, estou sendo premiada, as músicas do meu estado estão lá em cima. Só quero continuar nesse caminho. Gaby Amarantos, em entrevista para Splash, no ESPN Bola de Prata

"Momento de ouro na minha vida"

Gaby Amarantos coloca o ano de 2024 como um dos mais especiais de sua carreira. A cantora colheu frutos da premiação do Grammy Latino 2023 na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa, com o álbum "Tecnoshow", que retrata o tecnomelody, ritmo criado em Belém, capital do Pará.