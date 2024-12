Giselle Itié denuncia assédio na adolescência: 'Fiquei congelada'

A situação desagradável fez com que Itié começasse a agir de forma mais defensiva. "Com uns 15 anos eu comecei a ficar mais bocuda. Um dia estava passeando no shopping e vi que um cara mais velho estava me olhando e falei 'qual é, cara? Eu tenho idade para ser sua filha'. Quando eu olho, era o melhor amigo do meu pai", relatou.

Carolinie faz um relato semelhante, afirmando que se sentia intimidada dentro da própria casa. "Tinha um vizinho que ficava me olhando, me observando. Eu percebi agora que ficava afetada com aquilo, não consigo nem expor de tão complexo. Agora, com 35 anos, eu fico assustada com o que estava acontecendo, de um homem velho, que era casado com a vizinha, ficar me olhando. Eu perdi a privacidade, a espontaneidade. Tinha um incômodo, uma raiva", lamentou.