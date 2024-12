Peão aposta em separação do G4 pós-Fazenda: 'Sai da crista da onda, acabou'

Sidney afirmou que, mesmo que o rival vença o programa, sua visão sobre ele não mudará. "Se ele for o campeão, de verdade, eu não vou entender o porquê. Não vou mudar minha opinião sobre ele, não vou mudar meu jeito de ser, não vou mudar a educação que dou pros meus filhos, não vou mudar o fato de que quero léguas de distância de gente como ele. Não muda nada pra mim, ele pode ganhar o prêmio que quiser. Pra mim ele vai continuar sendo esse poço de imundície que ele é. Não vou bater palma e não vou achar bonito", falou. "Ele diminui todo mundo o tempo todo e fala que não ofende ninguém. Só que ele faz isso com aquela carinha de sonso que ele tem, aquela carinha de debochado, de marrentinho."

O peão afirmou que, enquanto estiver no reality, tentará colocar Sacha na Roça. "Eu voto nele enquanto eu puder votar. Boto ele na Roça quantas vezes eu puder botar. Vou continuar fazendo meu trabalho aqui, Flor, enquanto o público deixar. Porque ele é mal caráter, joga sujo, ele diminuiu as pessoas, ele desqualifica as pessoas, ele é prepotente, mal educado, arrogante, e ele é falso, mentiroso".

Flor acusou Sacha de ter feito uma preparação antes de entrar no reality. "É tudo coach, ele fez coaching antes de entrar aqui", disse.

"Ele é diretor. Todo marcadinho. O menino roteiro", concordou Sidney. "Ele tá seguindo o roteirinho dele. Se tem alguém aqui que faz tudo premeditado, programado, é ele".

Em seguida, ele disse não acreditar na união do G4, grupo formado por Sacha, Yuri, Gui e Luana.