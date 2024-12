Morre Márcia Gomes, dubladora do Gato Félix e do desenho 'Sailor Moon'

Márcia Gomes, 77, morreu na manhã desta quinta-feira (12), na cidade de São Paulo.

O que aconteceu

A atriz e dubladora veio a óbito em decorrência de um quadro infeccioso generalizado. Ela estava internada há alguns dias, tratando de uma hérnia que ocasionou obstrução intestinal.

Márcia era conhecida como a voz oficial do Gato Félix, a quem dublou na maioria das animações do personagem. "Os Cavaleiros do Zodíaco", "Changeman", "Pica-Pau" e "Sailor Moon" foram outros desenhos de que ela participou como dubladora.