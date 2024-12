Após crítica a Simone Mendes, Ratinho diz: 'Só falo mal de quem não presta'

Ratinho, 68, decidiu se justificar após falar que Simone Mendes, 40, não é simpática.

O que aconteceu

Em seu programa do SBT, exibido na terça-feira (10), o apresentador se pronunciou sobre as críticas que fez à cantora sertaneja. Após a repercussão da declaração que ele deu, dizendo que ela não era simpática, o comunicador decidiu esclarecer sua fala.

Ratinho relembrou algumas situações que já passou com a irmã de Simaria, 41. "Ela veio no meu programa duas vezes e saiu correndo. Não deu atenção para ninguém. Talvez ela estivesse com pressa".