Influencer paga aluguel com pelos pubianos: 'Economizei 6 mil'

A proposta ocorreu após Tuani publicar uma foto de suas partes íntimas. "Não tinha pretensão de nada. Já recebi muitos pedidos malucos, mas esse chamou a atenção porque foi bem direto. E foi pessoalmente. Tinha postado só para provocar os fãs, mas acabei economizando R$ 6 mil pela locação", celebrou.

A influenciadora digital já recebeu outros pedidos inusitados. "Muitos querem comprar xixi, água do banho, calçados usados, calcinhas suadas e até brinquedos erótico. Já me ofereceram R$ 30 mil por um consolo que eu usava nas gravações. Outro me ofereceu R$ 20 mil por áudios de humilhação. El queria ser corno. Existem muitos fetiches", listou.