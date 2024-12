Ruivinha de Marte detalha processo para ganhar 14 kg de músculos

A humorista detalhou a sua rotina de treinos e alimentação. "Treino só 40 minutos, pois não posso gastar muito energia, mas é um treino bem pesado. Hoje não pulo mais refeições. Como no horário certinho com todas as suplementações que me ajudam a ganhar massa corporal. Como muita massa, inclusive estou comendo apenas comida em todas as refeições para chegar logo na minha meta. É muito frango desfiado com macarrão, carne cozida, frango cozido, ou seja, muita proteína"

Ruivinha de Marte ganhou 14 kg de músculo através da malhação Imagem: Reprodução/Instagram

Ruivinha ainda falou sobre os elogios que recebe após muitas críticas ao seu corpo. "Mudei mais ainda, pois sou muito vaidosa e, querendo ou não, calou a boca de muitas pessoas que me menosprezaram por ser magra demais, me humilharam."