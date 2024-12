Rodrigo Dourado: quem é o novo Big Boss do BBB 25, que substitui Boninho

Dentro do BBB, mudou de cadeira algumas vezes. Assumindo a direção do reality por 10 anos, migrou para a direção artística há 5 anos. Agora, lidera como novo diretor de Gênero Reality na Globo.

Ao lado de Boninho, Rodrigo Dourado coordenou outros realities na Globo. Ele esteve na produção de The Voice Kids, No Limite e Fama. Ainda foi um dos criadores do Estrela da Casa — novidade apresentada pela emissora em 2024.

O novo Big Boss atuou até no futebol. Em 2018, Rodrigo Dourado comandou a cobertura da Copa do Mundo e ficou à frente do programa Central da Copa.