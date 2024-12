Jude Law: 'Gosto do contraste entre filme independente e grande produção'

Jude Law, 51, coleciona os mais diversos papéis em sua carreira. Ele já interpretou um garoto de programa robô no clássico de ficção científica "Inteligência Artificial" (2001), Dr. Watson em "Sherlock Holmes" (2009), um jornalista fracassado no independente "Closer: Perto Demais" (2004), o jovem Albus Dumbledore em "Animais Fantásticos" (2022) e, agora, dá vida a Jod Na Nawood, um homem misterioso que sabe controlar a Força na série do universo de "Star Wars", "Skeleton Crew", do Disney+.

Gosto do contraste entre filme independente e grande produção.

Jude Law, em entrevista a Splash

Para o ator, há diferentes maneiras de criar a "magia" dos filmes. "É legal trabalhar com sets maiores, orçamentos gigantes, produções de sagas. Gosto de saber como eles fazem isso, porque há diferentes maneiras", conta.